Ремонт первого этажа Николаевской больницы скорой медицинской помощи хотят завершить к 1 октября.

Об этом рассказал вице-мэр Николаева по гуманитарным вопросам Анатолий Петров в эфире программы «Диалог» на ТРК МАРТ.

Он напомнил, что реконструкция медучреждения началась в прошлом году по президентской программе «Большая Стройка».

— Процесс продолжается, городской совет выделил средства местного бюджета для проведения строительных работ. На больницу скорой медицинской помощи у нас было выделено 8 миллионов 200 тысяч гривен, — сказал Анатолий Петров.

По его словам, первая очередь строительных работ уже завершилась.

— Сегодня интенсивно продолжается ремонт второй половины первого этажа больницы, где планируется, я так думаю, до 1 октября завершить работы и открыть весь первый этаж, полный комплекс, — отметил вице-мэр.

Кроме того, по его словам, в проект реконструкции КНП «Городская больница №3» внесли коррективы, в данный момент он находится на экспертизе.

— Я думаю, что до конца недели мы будем иметь возможность объявить торги и примерно с 1 июля начать строительные работы. Надеемся, что работы мы завершим до конца года, — добавил Анатолий Петров.

Ранее сообщалось, что компьютерный томограф, который за деньги госбюджета по президентской программе был приобретен для николаевской БСМП, хотят передать в больницу № 4.