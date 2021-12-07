Президент США Джо Байден намерен во вторник проинформировать ключевых европейских союзников о результатах своего разговора в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом, пишет Укринформ.

— Сегодня во второй половине дня президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Франции Макроном, канцлером Германии (и.о.канцлера, — прим.) Меркель, премьер-министром Италии Драги, а также премьер-министром Соединенного Королевства Джонсоном по результатам его разговора с президентом Путиным, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры пяти стран договорились во время переговоров в понедельник «поддерживать тесную связь относительно скоординированного и всестороннего подхода в ответ на военное наращивание РФ на границах Украины».

Ожидается, что более подробно о результатах переговоров во вторник сообщит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который выступит на брифинге совместно с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки в ближайшее время.

Ранее лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и Германии обсудили отношения между РФ и Украиной. Они выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.