Президент США Джо Байден намерен позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить, в частности, результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил во вторник на пресс-брифинге в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

— Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, в продолжение вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном, — отметил советник президента США.

В то же время он подчеркнул, что администрация Байдена поддерживает «на ежедневной основе» контакты с украинским руководством.

— Наш месседж для друзей в украинском правительстве, равно как и наше послание президенту Путину, — что Соединенные Штаты поддерживают Минский процесс и хотят видеть прогресс в вопросах прекращения огня, мероприятий по укреплению доверия, и это лучший путь для продвижения вперед, — заметил Джек Салливан.

Кроме того, он сообщил, что президент Байден кратко обсудит результаты разговора с лидерами Конгресса США, в частности, относительно того, как администрация и Конгресс могут работать вместе на двухпартийной основе, «чтобы отстаивать интересы Америки, ценности, а также поддерживать наших союзников и партнеров».

Советник Джо Байдена также заявил, что глава Белого дома уже провел разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании после переговоров с Путиным, чтобы сообщить им о результатах, а также провести консультации по дальнейшим действиям. Кроме того, по словам Салливана, команда Белого дома проинформирует посольства стран-союзников и партнеров по НАТО и ЕС о переговорах с российским лидером.

Как сообщалось, президенты США и России провели видеоконференцию во вторник, 7 декабря. По информации Белого дома, Украина была главной темой разговора.