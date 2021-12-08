Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин во время переговоров во вторник, 7 декабря, затронули события Второй мировой войны и нападения Японии на Перл-Харбор.

Об этом сообщает РБК.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что события Второй мировой войны начали вспоминать по инициативе Байдена. Он отметил, что глава Белого дома говорил «проникновенно» на тему Перл-Харбор.

— Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны, вспомнил о внезапном нападении японцев на Перл-Харбор. Вспомнил, что он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил очень проникновенно по этой теме, — заявил Юрий Ушаков.

Он отметил, что Путин и Байден вспомнили о том, что во времена Второй мировой войны были союзниками, а сейчас «несут ответственность за поддержание мира и стабильности».

Во вторник, 7 декабря, на фоне обострения отношений Украины и России прошли переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.