Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийские СМИ.

По его словам, австралийские официальные лица бойкотируют мероприятие после того, как в последние годы были разрушены отношения страны с Китаем.

— Я делаю это, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Это правильный поступок, — сказал Скотт Моррисон.

Он отметил, что австралийские спортсмены по-прежнему смогут соревноваться на Олимпиаде.

Причиной решения Скотт Моррисон назвал нарушения прав человека в Китае. Он добавил, что Китай критически отнесся к усилиям Австралии по созданию сильных сил обороны в регионе, «особенно в связи с нашим недавним решением приобрести атомные подводные лодки».

— Для этого не было никаких препятствий с нашей стороны, но китайское правительство постоянно не принимало эти возможности для нашей встречи, — сказал он.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что заявление Моррисона не повлияет на организацию 40 австралийских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде.

— Безопасно доставить спортсменов в Пекин, безопасно участвовать в соревнованиях и благополучно доставить их домой остается нашей самой большой проблемой. Наши австралийские спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им добиться успеха, — заявил исполнительный директор комитета Мэтт Кэрролл.