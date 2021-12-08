Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель прощальное письмо, в котором впервые с 2014 года назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной.

Письмо было опубликовано на сайте правительства 6 декабря, пишет hromadske.

В нем Виктор Орбан пишет о сотрудничестве между Венгрией и Германией и о своих политических отношениях с Меркель за 16 лет ее пребывания в должности канцлера. К основным вызовам Орбан относит финансовый кризис 2010 года, миграционный кризис 2015-го, а также войну на востоке Украины.

— Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны, – цитирует Виктора Орбана пресс-центр венгерского правительства.

Отметим, что Виктор Орбан впервые использовал термин российско-украинская война. Он ни разу в публичных высказываниях не называл так ситуацию на Донбассе, начиная с 2014 года. Такую формулировку также нечасто можно услышать и от других венгерских политиков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос Донбасса и Крыма.