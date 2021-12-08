Президент РФ Владимир Путин назвал «провокационным» вопрос журналиста о том, собирается ли Россия нападать на Украину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, пишет Новое время.

— Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдаленной перспективе, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин сказал, что Россию «не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия».

По его словам, во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом они договорились создать «структуру, которая сможет заниматься этим предметно».

Ранее в Госдепе США заявили, что на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.