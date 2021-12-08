Для того, чтобы сохранить достаточный уровень воды в реке Южный Буг, необходимо провести целый комплекс мер, включающий сохранение ручьев и мероприятия по адаптации к климатическим изменениям.

Как пишут НикВести, об этом сказал представитель Регионального офиса водных ресурсов Николаевской области Руслан Туз во время дискуссии, посвященной экологии водоемов региона, которую организовал Украинский кризисный медиа-центр.

— Водность реки Южный Буг зависит от комплекса факторов. В первую очередь, для поднятия водности нужно сохранение всех небольших ручьев, которые подпитывают ее, провести мероприятия по их расчистке. Также нужно принимать меры по адаптации к изменениям климата, смягчить это. Потому что мы видим, что климатические факторы, отсутствие осадков, весеннего половодья, влияют на отсутствие формирования достаточного стока Южного Буга, — отметил Руслан Туз.

Отметим, что в прошлом году уровень воды в реке Южный Буг упал до критической отметки. Особенно очевидно это явление наблюдалось в районе села Мигия, а эксперты-экологи дали неутешительные прогнозы.