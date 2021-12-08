Суд в Гааге, рассматривающий дело об уничтожении малазийского боинга рейса МН17, сообщил, что Россия отказала в допросе командира 53-й зенитной бригады в Курске Сергея Мучкаева.

Об этом пишет Украинская правда.

По словам судьи, РФ отметила, что согласно Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, государство вправе отказать в таком опросе, если это может помешать государственным интересам.

Российские власти сослались на то, что Сергею Мучкаеву запрещено задавать вопросы по военной информации, так как это может привести к раскрытию этой информации, что в свою очередь может нанести ущерб интересам РФ.

— Соответствующий запрос о возможности опросить Сергея Мучкаева снова был направлен 3 ноября. Ответ поступил 3 декабря. Российская сторона отказала в возможности опросить Сергея Мучкаева, — пишут в сообщении.

Таким образом, следователь судья пришел к выводу, что опрос Сергея Мучкаева невозможен, поэтому на этом дополнительное расследование завершено.

В сентябре сообщалось, что суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор осенью-зимой 2022 года.