Сегодня состоялся разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Подытожили вчерашний онлайн-саммит президентов США и России.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Во время разговора, Блинкен и Столтенберг обсудили варианты ответа НАТО в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.

Госсекретарь приветствовал усилия генсека Альянса по повышению осведомленности и единства военно-политического блока, а также высоко оценил организацию встречи министров иностранных дел, которая состоялась 30 ноября — 1 декабря в Латвии.

Напомним, Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным пригрозил серьезными санкциями в случае военной эскалации в Украине.