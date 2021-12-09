Президент США Джо Байден прокомментировал итоги своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся накануне.

Цитаты президента приводит CNN.

Выступая перед журналистами, Байден сказал, что предупредил Путина, что введет санкции, «каких не вводил никогда раньше», если только российские войска, сосредоточенные на границе с Украиной, перейдут в наступление.

Байден заявил, что прямо сказал Путину, что экономические последствия для России, в случае вторжения в Украину — будут разрушительными.

— Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Я был вежлив, но ясно дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия. Такие экономические последствия, которых он никогда не видел и никогда не испытывал, — сказал Джо Байден.

Американский президент полагает, что его российский коллега получил сообщение.

— Он знает. Его немедленной реакцией было то, что он это понял, — отметил Джо Байден.

Напомним, на онлайн-переговорах президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.