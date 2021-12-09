Американский президент Джо Байден после намеченного на четверг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ-США. В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Об этом сообщает U.S. News.

— Завтра президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами «Бухарестской девятки» — группы наших союзников на восточного фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен проинформировать ключевых европейских союзников о результатах своего разговора в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным.