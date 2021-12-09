Президент Республики Молдовы Майя Санду попала в рейтинг самых значительных людей Европы от Politico. Женщину включили в категорию «Мечтатели» и назвали «канатоходкой».

Об этом информирует Timpul.

Наряду с Санду в рейтинг попали Эммануэль Макрон и наследник Меркель на посту канцлера Олаф Шольц, а также мэр Парижа Анна Идальго.

— В качестве президента Молдовы задача Майи Санду будет заключаться в том, чтобы уравновесить Восток и Запад, пока она достает беднейшую страну Европы из неспокойных вод, в которых она оказалась после окончания холодной войны. Самый откровенный реформаторский лидер Молдовы с тех пор, как страна отделилась от Советского Союза три десятилетия назад, Санду теперь имеет политическое пространство, чтобы начать продвигать свою программу внутренних реформ — борьбу с коррупцией, одновременно повышая уровень жизни и поднимая склеротическую экономику страны. Санду впервые получила этот пост в 2020 году, но ее партия обеспечила уверенную победу на парламентских выборах в этом году, дав ее команде контроль над важнейшими рычагами исполнительной власти. С тех пор дела пошли быстрее. Были назначены новые прокуроры и начато расследование, в то время как многие представители бывшей олигархической элиты страны бежали, — говорится в досье Politico.

Напомним, неправительственная организация Promo-LEX запустила обращение к Майе Санду, чтобы она потребовала у Кремля вывести военных из региона Приднестровья.



