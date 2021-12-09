Компания «Укрзалізниця» не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки — проект финансового плана этого не предусматривает.

Как сообщает пресс-служба компании, в следующем году УЗ обещает сфокусироваться на обновлении пассажирского состава и улучшении сервиса для пассажиров.

В 2022 году формировать цены на билеты будут в зависимости от различных факторов, в частности от популярности направления и времени покупки билета на поезд. Это позволит экономить тем людям, которые планируют поездки заранее.

В этом году УЗ меняет комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. С 10 декабря 2021 года этот фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22. Также комиссионный сбор в 20 гривен будет включен в стоимость билетов на экспресс «Киев — аэропорт «Борисполь». Начиная с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 гривен.

Компания уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Теперь стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет.

В УЗ отмечают, что это значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров — раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей, независимо от размера группы.

Напомним, что «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.