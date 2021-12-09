Новая Зеландия запретит курение для следующего поколения. В стране решили одобрить закон, который навсегда запретит покупать табак людям, родившимся после 2008 года.

Об этом пишет The Guardian.

Заместитель министра здравоохранения Айша Верралл объяснила, что отныне законный возраст для курения в стране будут увеличивать с каждым годом, чтобы создать поколения некурящих новозеландцев.

— Мы будем считать правонарушением продажи или поставки табачных изделий молодому поколению. Люди, которым будет меньше 14 лет в день, когда закон вступит в силу, никогда не смогут легально покупать табак. Это исторический день для здоровья нашего народа, – сказала Айша Верралл.

Она добавила, что закон введут в 2022 году, а возрастные ограничения — в 2023-м.

Как пишет The Guardian, правительство объявило о таком решении, чтобы выполнить свой план по превращению страны в полностью свободную от табачного дыма в течение следующих четырех лет.

Также власти хотят снизить легальное количество никотина в табачных изделиях до очень низкого уровня, сократить количество магазинов, где можно легально продавать сигареты, и увеличить финансирование служб лечения наркозависимости. Однако новые законы не будут ограничивать продажу вейпов.

План был подвергнут критике в праволиберальной партии Act. Там утверждают, что снижение никотина в продуктах больше всего ударит по людям с низкими доходами, которым придется покупать больше сигарет, чтобы получить ту же дозу. Также выразили обеспокоенность по поводу роста черного рынка табака.

Напомним, шведские власти позволили прививаться подросткам даже, если их родители выступают против.