Шведские власти позволили прививаться подросткам даже, если их родители выступают против.

Об этом информирует The Local.

Разрешение распространяется на детей от 15 лет. В шведской ассоциации местных регионов заявили, что они уже достаточно взрослые, чтобы принимать решения за свою жизнь. Однако каждому региону оставили право на определение своих возрастных границ.

— Ассоциация оценила правовую поддержку, которую оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым принимать решения в возрасте от 15 лет и старше, — заявили в организации.

В шведском министерстве здравоохранения будут выдывать разрешения на вакцинаю после того, как подросток пройдет медосмотр и заполнит анкету.

Если же детям не исполнилось 15 лет, то при желании вакцинироваться они обязаны показать разрешение родителей.

Напомним, на Кубе все дети 2-18 лет получат две дозы вакцины от коронавируса собственного производства.