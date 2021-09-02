Куба начнет вакцинацию подростков против COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по иммунизации более 90% населения к декабрю.

Об этом сообщает Reuters.

Все дети в возрасте от 2 до 18 лет получат как минимум две дозы вакцины Soberana-2, разработанной на Кубе, начиная с 3 сентября.

По словам представителя министерства здравоохранения Илеаны Моралес Суарес, кампания будет напоминать ежегодную вакцинацию против различных детских болезней, проводимую в тысячах семейных клиник.

По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на несовершеннолетних показали, что она безопасна и вызывает более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

Решение было объявлено на еженедельной встрече лидеров и ученых, чтобы противостоять пандемии на острове, который в настоящее время борется с всплеском, вызванным коронавирусом Дельта.

За последнюю неделю на Кубе в среднем регистрировалось от 6500 до 7000 случаев в день и от 70 до 80 смертей, что значительно ниже, чем несколько недель назад, но по-прежнему остается одним из самых высоких показателей в мире на 100 тысяч жителей.

Кубинцы отчаянно пытаются вернуть своих детей в школу после нескольких месяцев домашнего обучения, но в этом сентябре перспектива все еще остается туманной.

Страна страдает от дефицита всего: от продуктов питания и лекарств до запчастей и материалов для электростанций и сельского хозяйства, из-за закрытия туристической индустрии, жестких санкций США и неэффективности экономики страны.

Кубинская вакцина, эффективность которой превышает 90%, была одобрена местными регулирующими органами для использования в экстренных случаях, хотя данные еще не были опубликованы в специализированных медицинских изданиях.

Согласно государственной статистике, в столице Гаваны, где более 60% из 2,2 млн жителей полностью вакцинированы, случаи заболевания и смерти на 100 тысяч жителей намного ниже среднего показателя по стране.

В настоящее время около 50% из 11,3 миллионов жителей Кубы получили хотя бы одну дозу вакцины, при этом более 3,5 млн полностью вакцинированы.

Ранее сообщалось, что во Франции планируют с сентября начать прививать третьей дозой вакцины против коронавируса граждан старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.

Куба начнет вакцинацию подростков против COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по иммунизации более 90% населения к декабрю, сообщает Reuters.

Все дети в возрасте от 2 до 18 лет получат как минимум две дозы вакцины Soberana-2, разработанной на Кубе, начиная с 3 сентября.

По словам представителя министерства здравоохранения Илеаны Моралес Суарес, кампания будет напоминать ежегодную вакцинацию против различных детских болезней, проводимую в тысячах семейных клиник.

По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на несовершеннолетних показали, что она безопасна и вызывает более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

Решение было объявлено на еженедельной встрече лидеров и ученых, чтобы противостоять пандемии на острове, который в настоящее время борется с всплеском, вызванным коронавирусом Дельта.

За последнюю неделю на Кубе в среднем регистрировалось от 6500 до 7000 случаев в день и от 70 до 80 смертей, что значительно ниже, чем несколько недель назад, но по-прежнему остается одним из самых высоких показателей в мире на 100 тыс жителей.

Кубинцы отчаянно пытаются вернуть своих детей в школу после нескольких месяцев домашнего обучения, но в этом сентябре перспектива все еще остается туманной.

Страна страдает от дефицита всего: от продуктов питания и лекарств до запчастей и материалов для электростанций и сельского хозяйства, из-за закрытия туристической индустрии, жестких санкций США и неэффективности экономики страны.

Кубинская вакцина, эффективность которой превышает 90%, была одобрена местными регулирующими органами для использования в экстренных случаях, хотя данные еще не были опубликованы в специализированных медицинских изданиях.

Согласно государственной статистике, в столице Гаваны, где более 60% из 2,2 млн жителей полностью вакцинированы, случаи заболевания и смерти на 100 тыс жителей намного ниже среднего показателя по стране.

В настоящее время около 50% из 11,3 млн жителей Кубы получили хотя бы одну дозу вакцины, при этом более 3,5 млн полностью вакцинированы.