Предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу «Роттердам+», которое длилось с 2017 года, истекли.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Следственный судья обращает внимание на продолжительность досудебного расследования, которое проводилось с 2017 года.

— За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялось беспрепятственно в течение всего срока. Кроме этого, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следователи (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве, – говорится в полном тексте решения.

Напомним, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии «Роттердам+».