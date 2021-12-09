Акционерное общество «Николаевгаз» опубликовало тендер на ремонт офисной техники, цена вопроса — 500 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные открытой системы закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, отремонтировать собираются струйные и лазерные принтеры, ксероксы и сканеры. Также планируется закупить картриджи и отремонтировать компьютерную технику производителей Canon, Hewlett Packard, Epson, Samsung, D-Link, Cisco, Asus, Dell, LG, Panasoniс, APC.

Конечный срок подачи документов для участия в тендере — 10 декабря текущего года. Подрядчик должен отремонтировать технику и поставить товар не позже 31 декабря 2022 года.

Напомним, акционерное общество «Николаевгаз» собирается закупить 3 пары очков виртуальной реальности Oculus Quest 2.