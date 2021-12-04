Акционерное общество «Николаевгаз» собирается закупить 3 пары очков виртуальной реальности Oculus Quest 2.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Потратить на них предприятие готово 23,5 тысячи гривен. Очки планируют применять для обучения сотрудников, рассказала пресс-секретарь предприятия в комментарии «Суспільному».

— Это будет образовательное пространство, где будут учиться специалисты разных специальностей, которые работают как на газорегулирующих пунктах, так и на газопроводах. В образовательном пространстве создадут специальный класс, в котором специалисты технических специальностей будут отрабатывать свои навыки на практике в виртуальных условиях, ― рассказала она.

Речь идет о работах по установке и ремонту газового оборудования, наладке газогенерирующего оборудования, ремонту газопровода и тому подобном.

Ранее сообщалось, что предприятие «Николаевгаз» разместило рекламу своей акции в Facebook-группе контакт-центра мэрии, где регулярно игнорирует обращения горожан.

Также сообщалось, в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен. Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Так, АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услугираспределения природного газа на 2022 год. Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа в текущем году составит 5,75 гривен за 1 кубический метр в месяц.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в ответ на это заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине. Также народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.