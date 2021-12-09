В канун новогодних праздников глава Николаевского областного совета Анна Замазеева предложила депутатам и представителям бизнеса поздравить детей из интернатов и домов семейного типа с Днем святого Николая.

Об этом Анна Замазеева написала на своей странице в Facebook.

— Обычно в эти торжественные дни большинство людей встречают в семейном кругу. И в этой традиции есть особенная теплота и душевность. К сожалению, сегодня есть детки, которые лишены таких благ, как семья или крепкое здоровье. Их жизнь значительно отличается от жизни большинства детей. У них не так много радостей и счастливых событий. Им знакомы уже совсем не детские проблемы и чувства, — отметила она.

Поэтому Анна Замазеева призывает депутатов областного совета и представителей бизнеса присоединиться к хорошему делу и подарить детям настоящую сказку и веру в чудеса.

— В Николаевской области есть 20 интернатов и 41 дом семейного типа. Вы можете выбрать несколько учреждений и найти возможность поздравить тех, кому внимание и поддержка очень нужны. Особенно в Новогодние праздники. Например, я уже выбрала одно местное учреждения и два областных и уже готовлю им сюрприз, — подчеркнула Анна Замазеева.

Она также опубликовала список учреждений, воспитанников которых можно поздравить.

Напомним, ранее на территории санатория «Дубки» депутаты и глава Николаевского облсовета Анна Замазеева высадили молодые деревья в рамках акции «Цветущая Николаевщина».