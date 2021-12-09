Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает, что решение по Украине в Европейском Союзе и предоставление Плана действий по членству в НАТО — самый эффективный ответ на российскую агрессию.

Об этом Петр Порошенко сказал во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США: «Демократия или автократия: почему важна Украина?».

Также, по мнению политика, важно продолжить ужесточение и экономических санкций против Кремля. Пятый президент Украины поделился мнением по поводу переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и все государства-члены Европейского Союза за твердый ответ на агрессию Владимира Путина.

Петр Порошенко также рассказал свое видение ситуации в связи с агрессией России против Украины и отметил важные для страны позиции, которые помогут в борьбе за свой суверенитет.

— Это жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно предоставить потенциальный пакет «адских санкций» к вторжению, чтобы цена за это была невыносимой, — сказал он.

При этом лидер «ЕС» подчеркнул, что «эти санкции не должны быть где-нибудь под столом, санкции должны быть на столе».

— Чтобы Путин не питал никаких иллюзий, что в случае следующего этапа агрессии санкции будут введены в тот же момент. Безусловно, это SWIFT. Безусловно, это финансовые санкции. Однозначно остановка закупок российского газа. Безусловно, это санкции в нефтегазовом, отраслевом, индивидуальном и секторе безопасности. Это для того, чтобы обозначить очень высокую цену, которую заплатит Путин за свой безумный шаг. За очередной шаг после незаконной аннексии Крыма и агрессии против нашей страны в 2014 году, когда я имел честь быть президентом Украины, — пояснил Петр Порошенко.

Он отметил, что стратегическое решение по Украине в ЕС — это пункт номер два. Как и План действий по членству в НАТО, который «должен быть представлен Украине в качестве мощного стимула для евроатлантической интеграции страны, так и решающего ответа Владимиру Путину». Петр Порошенко убежден, что План действий по членству был бы ответом на очередную идею Путина.

— Вместо «ни одной Украины в НАТО», когда он боролся против нашего членства в Альянсе, теперь он изменил пластинку и стремится к «ни одному НАТО в Украине». Даже наше эффективное сотрудничество с государствами-членами НАТО ради европейской и глобальной безопасности тоже Путин пытается прекратить. Следовательно, санкции и План действий по членству в НАТО, — подчеркнул лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко также акцентировал внимание на важности мощного стимула для украинских реформ, евроинтеграции и евроатлантической интеграции.

— Это все нужно для укрепления устойчивости Украины, в частности, в вопросе безопасности. Усиление демократических реформ, имплементация Соглашения об ассоциации, уважение верховенства права, прав человека, эффективные демократические институты, судебная и антикоррупционная реформы – все это ключевые направления изменений, — подчеркнул он.

По мнению политика, наибольшим ужасом для Владимира Путина является демократическая, преуспевающая и успешная Украина, которая станет примером для всех других народов бывшего Советского Союза.

— Европейская Украина является ключом к обезоруживанию российского нео-империализма и подтверждению успеха трансформационной силы Евросоюза, – резюмировал Петр Порошенко.

Ранее он заявлял, что Украина должна иметь оружие для защиты своей территории. Кроме того, международные партнеры не должны позволить Кремлю применить еще один инструмент гибридной агрессии — «Северный поток-2».