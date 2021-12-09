Во Франции в четверг, 9 декабря, спущен на воду первый катер FPB98MKI, который был построен для охраны морских границ Украины.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям.

После проведения ходовых испытаний новый катер прибудет в Украину. Ожидается, что это состоится весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он уже провел переговоры по этой теме с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.