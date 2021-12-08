Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он уже провел переговоры по этой теме с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.

Об этом сообщает Ouest France.

По данным источников издания в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон сегодня провел переговоры с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии по ситуации в Украине. Отмечается, что главы пяти государств подтвердили приверженность к совместной работе, чтобы гарантировать суверенитет, стабильность и безопасность Украины.

Также сообщается, что в ближайшие дни Эммануэль Макрон планирует созвониться с Зеленским и Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Как отмечает издание, во время поездки Эммануэля Макрон в департамент Шер его спросили о возможных новых санкциях против России. Французский лидер ответил, что необходимо дождаться итогов встречи Байдена и Путина.

— Наша стратегия состоит в том, чтобы начать работу и процесс мирного урегулирования. Идея заключается в том, чтобы попытаться повторно вовлечь его (Владимира Путина, — прим.) в переговорные форматы, — добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, президент США Джо Байден намерен позвонить Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить, в частности, результаты переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.