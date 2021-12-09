Государственный департамент США ввел санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, которым располагает Европейская правда.

Александр Тупицкий внесен в санкционный список «за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе». Под санкции также попала жена судьи Ольга Тупицкая.

Нужно отметить, что Конституционный суд считает Александра Тупицкого председателем, тогда как в заявлении Госдепа США он указан как «бывший глава КСУ».

Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

Внесенным в список лицам запрещен въезд в США.

Напомним, в начале ноября производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого приостановил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда.