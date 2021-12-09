Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.
— В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура, — пишет он на своей странице в Facebook.
Нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года. Его обвинили в причастности к гибели в 2014 году во время боевых действий в Славянске итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.
Напомним, 19 февраля состоялся допремьерный показ документального фильма об истории майдановца, добровольца-нацгвардейца Виталия Маркива.
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Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.
— В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура, — пишет он на своей странице в Facebook.
Нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года. Его обвинили в причастности к гибели в 2014 году во время боевых действий в Славянске итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.
Напомним, 19 февраля состоялся допремьерный показ документального фильма об истории майдановца, добровольца-нацгвардейца Виталия Маркива.