Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет активист украинского общества в Италии Олесь Городецкий.

— В деле Маркива поставлена точка. Все иски отклонены. Решения Миланского суда оставили в силе. Ура, — пишет он на своей странице в Facebook.

Нацгвардейца Виталия Маркива задержали в Италии летом 2017 года. Его обвинили в причастности к гибели в 2014 году во время боевых действий в Славянске итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.

Напомним, 19 февраля состоялся допремьерный показ документального фильма об истории майдановца, добровольца-нацгвардейца Виталия Маркива.