В Госдепартаменте США считают, что членство Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие. А в Белом доме не исключают, что США будут оказывать давление на Киев, чтобы он обеспечил «особый статус» для Донбасса.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на публикацию The Associated Press.

По мнению собеседников издания, Джо Байден постарается побудить Киев пойти на некоторые уступки России по Донбассу. При этом глава Белого дома не будет производить впечатление тотального попустительства Владимиру Путину, чтобы не увеличивать популярность российского президента в США.

Одна из уступок — вопрос о вступлении в НАТО. По словам источников AP, Вашингтон дал понять Киеву, что в ближайшие 10 лет Украина к Альянсу вряд ли присоединится. Кроме того, на Киев могут оказывать давление для обеспечения оккупированному Донбассу «особого статуса».

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоялся разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Подытожили вчерашний онлайн-саммит президентов США и России.