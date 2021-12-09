Президент Владимир Зеленский рассказал о его переговорах с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли сегодня в формате звонка.

Беседа длилась 1,5 часа, сообщил он в Twitter.

— Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине, — написал Владимир Зеленский.

Как пишет «Левый берег»Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире «Право на владу» сообщил, что Джо Байден во время разговора сказал Владимиру Зеленскому: «Я верю, что вы сделаете то, чего никто до вас не делал в Украине. Я имею особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю и уважаю, и верю в ее успех».

Джо Байден, по словам Андрея Ермака, также сказал, что только Украина и члены НАТО могут решать, присоединять ли ее к блоку. Он признал, что без безопасности Украины не может быть безопасности Европы.

Глава Офиса президента также сказал, что США решили быть активным участником мирного урегулирования войны в Украине, как это будет — решается. Как вариант 3 параллельно с нормандским форматом.

— Думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать, чтобы был проведен саммит нормандского формата. Но США приняли четкое решение – быть активным игроком в этом процессе, — отметил Андрей Ермак.

По данным CNN, разговор начался около 20:30. Андрей Ермак сообщил, что Байден заверил в готовности к беспрецедентным санкциям в случае эскалации. Также он сообщил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время.

Напомним, Джо Байден около двух часов разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из коротких официальных сообщений. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО «пытается освоить украинскую территорию».