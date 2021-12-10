Президент США Джо Байден поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Однако есть определенные требования, которые необходимо выполнить украинской стороне.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РБК-Украина.

— Президент Байден поддерживает стремление любой страны присоединиться к оборонительным альянсам, НАТО и другим, и он, конечно, поддерживает и стремление Украины, — сказала Джен Псаки в ходе брифинга.

При этом Джен Псаки отметила, что для вступления в НАТО странам необходимо выполнить ряд требований. Среди них она отметила борьбу с коррупцией и ряд других.

— И, конечно, страны-члены НАТО и НАТО как альянс должны определить, каким будет путь к этому, — уточнила Джен Псаки.

Напомним, во время онлайн-переговоров президентов США и России поднимался вопрос гарантий невступления Украины в НАТО. Американский лидер Джо Байден дал четко понять, что расширение НАТО — не дело России.