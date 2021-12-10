В Новобугской многопрофильной районной больнице приобрели современный рентген-аппарат, а до конца года планируют завершить установку криогенной емкости для кислорода.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Медучреждение обслуживает свыше 70 тысяч люде со всего района и по необходимости с Николаева. Врачи говорят, что больницу основали еще в XIX столетии. Значительная часть финансированная поступает с Национальной службы здоровья Украины. Также 455 тысяч гривен им недавно выделили на сессии Николаевского облсовета.

– Средства осваиваются. Уже через Prozorro идут закупки лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Плюс будет заседание районного совета и там на все учреждения выделено по 100 тысяч, – рассказал исполняющий обязанности директора коммунального некоммерческого предприятия (КНП) «Новобугская многопрофильная больница» Владимир Лущенко.

В больнице также гордятся современным рентген-аппаратом. Его приобрели в этом году за средства медучреждения и финансовую помощь местной власти и государства. Из ближайших планов – завершение строительства криогенной емкости на 3 тонны, что является эквивалентом 478 кислородных баллонов. Презентовать ее планируют в конце декабря нынешнего года.

Также Владимир Лущенко прокомментировал конфликт, который разгорелся в начале ноября. Родственники больной ковидом, которая лечилась в Новобугской больнице, заявили о нехватке кислорода. Женщину они забрали в Николаев и ночью со скандалом пытались устроить в Николаевский областной центр инфекционных болезней. В Новобугской больнице заверили, что у них есть 87 кислородных концентраторов, которых хватает всем.

– Приехала комиссия с Министерства охраны здоровья и сделала выводы в пользу нашей больницы. Увидели, как все на самом деле, я возвращаться к этому не хочу, – прокомментировал Владимир Лущенко.

Напомним, что победителем торгов на разработку проектно-сметной документации реконструкции Николаевской областной больницы стало ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, предложившее 19,2 миллиона гривен за свои услуги.