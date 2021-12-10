Мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя штурм городского совета при участии исключенного из фракции «Слуга народа» народного депутата Артема Дмитрука, процитировал песню российской группы «Ленинград».

Такая ситуация произошла на сессии Одесского городского совета, пишет издание «Фокус».

Как известно 8 декабря в мэрии Одессы состоялась последняя в 2021 году сессия. Под зданием городского совета собрались несколько десятков протестующих. Среди них – выступающие против стройки высотки во дворе на Бочарова 55, обманутые инвесторы Мечникова 82 и противники вакцинации. Когда люди попытались попасть в административное здание – завязалась потасовка с представителями «Муниципальной варты» и полицейскими.

После этого нардеп Артем Дмитрук с трибуны обвинил городские власти в том, что они не реагируют на ряд важных проблем, с которыми сталкиваются одесситы, и передал мэру Геннадию Труханову письменные обращения с призывом решить их. Он также пообещал в дальнейшем являться на каждое заседание городского совета.

Народный депутат Украины Артем Дмитрук

По окончании выступления бывшего члена парламентской фракции «Слуга народа» мэр Одессы вспомнил песню авторства группы «Ленинград».

— Вы знаете, что я скажу… Во-первых, по поводу обращений — мы детально разберемся. Очень плохо, что народные депутаты скатились так низко, до вранья. Знаете, я вспомнил такую классную песню, как раз она подходит к данному персонажу. Поет ее группа «Ленинград», я ее немного перефразирую: «Если в башне дребедень, то…». Послушайте эту песню, – сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Композиция, упомянутая мэром Одессы, называется «ЗОЖ». В ней рассказывается о человеке, который ранее употреблял спиртные напитки, однако впоследствии стал придерживаться здорового образа жизни. Отметим, что Артем Дмитрук является мастером спорта по паверлифтингу, политик выигрывал турниры по боксу, самбо, панкратиону, кроссфиту и кросслифтингу. Помимо этого нардеп был владельцем нескольких спортивных клубов в Одессе.

Текст песни, процитированный Трухановым, в оригинальной версии звучит так:

«Ведь если в башне по*бень.

(…)

Раньше был он пьющий парень.

А теперь он стал качком.

Но меня он не запарил,

Он остался дурачком».

После завершения сессии Артем Дмитрук попросил Геннадия Труханова объяснить, в чем именно заключалось его «вранье», однако глава города предложил прийти к нему на прием и обсудить все интересующие нардепа вопросы.

Напомним, что на заседании депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования и спорта замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко поругался со «слугой народа» Антоном Табунщиком и назвал его секретарем чиновницы облгосадминистрации.