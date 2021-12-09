На заседании депутатской комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования и спорта замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко поругался со «слугой народа» Антоном Табунщиком и назвал его секретарем чиновницы облгосадминистрации.

Конфликт произошел на заседании в четверг, 9 декабря, пишут НикВести.

На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о предоставлении согласия на передачу имущества из совместной собственности громад, сел, поселков и городов Николаевской области в собственность Вознесенской громады. По нему должна была докладывать директор департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева, однако на заседание она не пришла.

Глава комиссии Евгений Горбуров поручил сотрудникам аппарата облсовета узнать, где она. Спустя время оказалось, что ее нет на месте, а докладывать по вопросу отрядили представительницу департамента. В связи с этим Евгений Горбуров предложил снять вопрос с повестки дня.

— Мы приглашали Ельчиеву Оксану Руслановну, директора департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации. Есть предложение: расценивая отсутствие Ельчиевой Оксаны Руслановны как неуважение к членам постоянной комиссии, вопрос 23 с сегодняшнего рассмотрения комиссии снять, — сказал он.

С этим согласилась депутат от «За майбутнє» Оксана Калюжная.

Замглавы областного совета Владимир Фроленко, присутствовавший на заседании, отметил, что на комиссию не пришел также и профильный вице-губернатор Александр Трайтли.

На это секретарь комиссии, депутат Антон Табунщик сказал, что при этом присутствует представитель профильного департамента, которого можно заслушать.

— А как? Ее (Ельчиеву, —) не могут найти, — сказала Оксана Калюжная. — Тогда давайте дождемся. У нас же есть в перечне вопросы, которые нужно отработать и принять решения. Давайте рассмотрим, а потом, если Ельчиевой не будет, примем решение, — отметил Антон Табунщик. — Если так и дальше будет, о вас ноги вытрут, — ответил ему Владимир Фроленко. — Уже начинают, — согласилась Оксана Калюжная. — Надо так же относиться к ним, как они к вам относятся. Если у них нет уважения к вам... Она не позвонила, не предупредила главу комиссии. Что это такое? — продолжил Владимир Фроленко. — Еще и за ней бегали, она игнорировала звонки, зная, что ее вопросы будут рассматривать на сессии, — добавила Оксана Калюжная.

После этого Антон Табунщик вышел из зала заседаний, а вернувшись, включил на телефоне громкую связь с Оксаной Ельчиевой.

— А вы у нее что, секретарь? — поинтересовался у него Владимир Фроленко.

Оксана Ельчиева отметила, что сегодня находится в официальной командировке в Одессе. А вместо нее на месте находится Светлана Янковская — руководитель центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

На это Владимир Фроленко попросил закончить разговор.

— Да не надо, выключите это. Ты что секретарь или что? Антон Викторович, вы не депутат, вы секретарем работаете у Ельчиевой. Можете это записать: я официально заявляю, что сегодня Антон Табунщик подрабатывает у Ельчиевой секретарем. Получается так, — сказал он. — Я вас информирую, — ответил ему «слуга народа». — Вы цирк устраиваете на комиссии, — сказал замглавы облсовета. — К госпоже Ельчиевой никто не мог дозвониться. Вы предложили снять этот вопрос с рассмотрения, я пошел, переспросил у Оксаны Руслановны: «Вам кто-то звонил?». Она сказала: «Нет, никто не звонил». Я хотел выяснить этот вопрос, — пояснил Антон Табунщик. — Начальник департамента не пришел на комиссию, она не предупредила, не позвонила главе комиссии. Это неуважение к комиссии, — продолжил настаивать Владимир Фроленко. — Начальник департамента находится в командировке. Неуважение к комиссии — это когда представителя вообще нет. Есть уполномоченное лицо, — сказал в ответ депутат.

Антон Табунщик также потребовал у Владимира Фроленко опровергнуть слова о том, что первый подрабатывает секретарем у чиновницы.

— Владимир Александрович, я прошу вас, чтобы те слова, которые из ваших уст только что прозвучали, вы опровергли, — сказал Антон Табунщик. — Не надо меня просить, — ответил Владимир Фроленко. — То есть это ваша официальная позиция? — спросил депутат. — Это моя официальная позиция. Нужно иметь уважение к депутатам, а не устраивать цирк. Вы что, работаете у нее секретарем? — снова поинтересовался заместитель главы облсовета. — Я выяснял информацию, — сказал секретарь комиссии. — Не надо выяснять, она должны была доложить эту информацию. А вы ходите постоянно с кем-то на связи. Получаете указания, как надо действовать, — заявил Владимир Фроленко. — Вы меня дезинформировали, что не дозвонились, я пошел и выяснил. Вы донесли информацию что никто не мог дозвониться. Я пошел и дозвонился с первого раза, — сказал Антон Табунщик. — У тебя что «белка»? Когда я говорил, что никто не может ей дозвониться. Ты следи за словами своими. Понял? — обратился к нему замглавы облсовета. — Не надо мне говорить «понял», — ответил Антон Табунщик. — Ты разбрасываешься теми словами, которые не подтверждаются. Я не говорил, что я или кто-то не мог ей дозвониться. А за слова свои надо отвечать, — резюмировал Владимир Фроленко.

После окончания словесной перепалки депутаты продолжили рассматривать другие вопросы повестки дня.

Отметим, что ранее между Владимиром Фроленко и Антоном Табунщиком уже происходил спор. На сессии облсовет в конце сентября Владимир Фроленко пригрозил фракции «Слуга народа» в облсовете покинуть заседание сессии. Это произошло после того, как Антон Табунщик потребовал переголосовать по вопросу выделения денег на винный форум.