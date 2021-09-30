Первый заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко пригрозил фракции «Слуга народа» в облсовета покинуть заседание сессии.

Об этом шла речь на сессии Николаевского облсовета в среду, 29 сентября, пишут НикВести.

В частности, на рассмотрение депутатов дважды выносился вопрос внесения изменений в Программу окружающей среды, которыми предусмотрено 400 тысяч гривен на проведение Всеукраинского форума виноделия, однако оба раза не набрал необходимого количества голосов.

После чего депутат от «Слуги народа» Антон Табунщик предложил ещё раз поставить вопрос о внесении изменений в Программу, для принятия которого в последний раз не хватило одного голоса.

— К нам с коллегами дошла информация, что один из депутатов или ошибочно выразился или у него не сработала кнопка. Поэтому предлагаю рассмотреть пятый вопрос после повестки дня ещё с позицией депутата Татьяны Демченко, – сказал Антон Табунщик.

Данное предложение возмутило Владимира Фроленко. В частности, он заявил, что регламент проведения сессии не позволяет ставить трижды на рассмотрение один и тот же вопрос.

— Согласно нашему регламенту, если вопрос не проходит два раза, третий раз мы его не ставим. Давайте будем соблюдать регламент. Послушай, если ты себя так сейчас будешь вести, наша фракция вообще встанет и уйдет с сессии, понял? Задолбали уже, бл*ть, сколько можно? Мы сейчас уйдем, выйдем из зала и ведите сессию сами! Вы посмотрите на них!, – сказал Владимир Фроленко.

Напомним, что в ходе сессии облсовета глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким также заявил, что Всеукраинский форум виноделия состоится и без выделения 400 тысяч гривен из бюджета области на его проведение. Однако с третьей попытки депутаты всё же поддержали вопрос внесения изменений в Программу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в последний месяц осени Николаев будет принимать VI Национальный винный форум, гостями которого станут ведущие специалисты отрасли из французского региона Бордо.