Государственная пограничная служба закупила 60 мультикоптеров DJI Matrice 300 за почти 50 миллионов гривен. Они помогут охранять границу.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, беспилотные комплексы были закуплены в рамках гособоронного заказа на 2021 год.

Пограничники получат 20 комплексов, 8 из которых уже поступили в Главный центр подготовки в Черкассах. Еще 12 комплексов пограничники получат до конца текущего года.

В составе одного комплекса три мультикоптера DJI Matrice 300 с системами распознавания помех, пульт управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Также комплекс укомплектован рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью.

Напомним, на границе с Молдовой пограничники задержали двоих украинцев, которые на себе хотели перевезти больше 150 банок с икрой.