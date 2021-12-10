Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако с сентября его поддержка сократилась почти на 8%.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 декабря.
Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, 23,5% украинцев проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). В начале сентября этот показатель составил 31,1%. Далее рейтинг выглядит так:
Лидером антирейтинга является Петр Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 37%, 35% — за Юрия Бойко, 33% — за Владимира Зеленского, 22% — за Олега Ляшко.
Рейтинг партий возглавляет «Слуга Народа» — 18%. В сентябре поддержка этой политсилы составила 25,8%. Также более 5% набирают следующие партии:
Опрос проводили среди взрослого населения Украины во всех областях, кроме оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности опросили 2500 респондентов. Погрешность не превышает 2%.
Напомним, что 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.
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Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако с сентября его поддержка сократилась почти на 8%.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 декабря.
Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, 23,5% украинцев проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). В начале сентября этот показатель составил 31,1%. Далее рейтинг выглядит так:
Лидером антирейтинга является Петр Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 37%, 35% — за Юрия Бойко, 33% — за Владимира Зеленского, 22% — за Олега Ляшко.
Рейтинг партий возглавляет «Слуга Народа» — 18%. В сентябре поддержка этой политсилы составила 25,8%. Также более 5% набирают следующие партии:
Опрос проводили среди взрослого населения Украины во всех областях, кроме оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности опросили 2500 респондентов. Погрешность не превышает 2%.
Напомним, что 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.