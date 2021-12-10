Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако с сентября его поддержка сократилась почти на 8%.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 декабря.

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, 23,5% украинцев проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). В начале сентября этот показатель составил 31,1%. Далее рейтинг выглядит так:

Петр Порошенко — 13,4% (по сравнению с 13,3% — в сентябре);

Юлия Тимошенко — 9,9% (9,2%);

Юрий Бойко — 9,3% (10,9%);

Дмитрий Разумков — 7,5% (3,7%);

Игорь Смешко — 6,7% (6,1%);

Евгений Мураев — 6,5% (5,7%);

Владимир Гройсман — 5,5% (5,7%).

Лидером антирейтинга является Петр Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 37%, 35% — за Юрия Бойко, 33% — за Владимира Зеленского, 22% — за Олега Ляшко.

Рейтинг партий возглавляет «Слуга Народа» — 18%. В сентябре поддержка этой политсилы составила 25,8%. Также более 5% набирают следующие партии:

«Европейская Солидарность» — 13,7% (против 14,1% — в сентябре);

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4% (12,4%);

«Батькивщина» — 11,4% (10,6%);

«Разумная политика» Дмитрия Разумкова — 7,5% (в сентябре социологи о поддержке этой партии не спрашивали);

«Украинская стратегия Гройсмана» — 6,2% (4,5%);

«Сила и честь» Игоря Смешко — 6,0% (4,9%);

«Наши» Евгения Мураева — 5,2% (4,7%).

Опрос проводили среди взрослого населения Украины во всех областях, кроме оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. В общей сложности опросили 2500 респондентов. Погрешность не превышает 2%.

Напомним, что 56% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией по урегулированию войны на Донбассе, если других вариантов разрешения конфликта нет.