Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает нецелесообразным брать кредит в 15 миллионов евро для КП «Николаевкоммунтранс» на строительство новой свалки, потому что городу не нужны несбыточные фантазии.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» хочет взять кредит в Европейском инвестиционном банке в сумме 12 миллионов 633 тысяч евро (больше 390 миллионов гривен по текущему курсу), чтобы построить новый полигон твердых бытовых отходов и оборудовать в городе подземные контейнеры. По предварительным расчетам, вернуть город должен будет около 17 миллионов евро.

— Сначала нам говорили, что город утопает в мусоре, по вине самих николаевцев. Потом начали говорить, что город станет чище, если мы купим 24 новых мусоровоза. Теперь говорят, что мы победим мусор только, если «Николаевкоммунтранс» возьмет кредит на 15 миллионов евро для строительства новой свалки. Я даже боюсь представить, что еще выдумают, — отметила Татьяна Домбровская.

По ее мнению, николаевцы ждут от городской власти быстрых и эффективных решений, а не проектов, которые в очередной раз затянутся на много лет.

— Николаевцам нужны быстрые и эффективные решения. Городу нужны реальные краткосрочные проекты, а не проекты, несбыточные фантазии стоимостью в миллионы евро. Чисто там, где убирают. Причем вовремя и систематически. Если для того, чтобы убрать свалки посреди города, нужно купить мусоровозы и новые контейнеры — давайте это сделаем. Для этого кредит брать не нужно, этот год показал, что у нас сотни миллионов гривен остаются не израсходованными из-за неэффективной работы чиновников. Потому что планируем много и дорого, а по итогу не делаем практически ничего, но зато зарплаты и ежемесячные премии чиновники получают регулярно. Но я не понимаю, как уже завтра улицы Николаева станут чище, если мы возьмем кредит на строительство какого-то нового мусорного полигона, — заявила глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете.

Ранее депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный раскритиковал идею коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» взять в кредит около 13 миллионов евро, чтобы половину суммы направить на обустройство городской свалки.