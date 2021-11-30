Коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» хочет взять кредит в Европейском инвестиционном банке в сумме 12 миллионов 633 тысяч евро (больше 390 миллионов гривен по текущему курсу), чтобы построить новый полигон твердых бытовых отходов и оборудовать в городе подземные контейнеры.
Соответствующий проект решения планируют вынести на следующую сессию Николаевского городского совета, пишут НикВести.
В приложениях к документу отмечается, что целью проекта является превращение полигона в экологически безопасное и нейтральное место, предоставление услуг по вывозу мусора на современном уровне — из подземных и евроконтейнеров.
Кредит предприятие планирует взять сроком на 15 лет под ставку до 2% годовых. По предварительным расчетам, вернуть город должен будет около 17 миллионов евро.
Сам проект планируют разбить на мероприятия и этапы. В первый комплекс мероприятий входит рекультивация действующего полигона:
Во второй — строительство новой очереди полигона:
В третий комплекс — закупка и строительство углубленных контейнеров для сбора ТБО:
В четвертый — закупка и строительство 10 подземных контейнерных систем, где выгрузка отходов происходит благодаря подъемному механизму:
В пятый комплекс — покупка специального транспорта для вывоза мусора из подземных и евроконтейнеров в количестве 24 единиц (2022-2023 годы) — 3 миллиона евро.
Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов 160 тысяч евро, из которых 12,6 миллиона — кредитные.
Отмечается, что Николаев получил предварительное согласование данного проекта от Министерства финансов Украины.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.
Отметим, в ноябре 2020 года в Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа. Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко. Спустя время жители многоэтажных домов на улице Крылова 44-44а в микрорайоне Лески начали жаловаться, что из подземного мусорного бака коммунальщики перестали вывозить мусор.
В мае этого года директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя. И из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.
Тогда Андрей Вецало отметил, что специальные мусорные пакеты при подъеме из бака рвутся, а на коммунальном предприятии имеется всего одна машина для вывоза мусора и она постоянно ломается. Директор КП «Николаевкоммунтранс» просил Николаевский городской совет докупить вторую.
|
Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
|
КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» хочет взять кредит в Европейском инвестиционном банке в сумме 12 миллионов 633 тысяч евро (больше 390 миллионов гривен по текущему курсу), чтобы построить новый полигон твердых бытовых отходов и оборудовать в городе подземные контейнеры.
Соответствующий проект решения планируют вынести на следующую сессию Николаевского городского совета, пишут НикВести.
В приложениях к документу отмечается, что целью проекта является превращение полигона в экологически безопасное и нейтральное место, предоставление услуг по вывозу мусора на современном уровне — из подземных и евроконтейнеров.
Кредит предприятие планирует взять сроком на 15 лет под ставку до 2% годовых. По предварительным расчетам, вернуть город должен будет около 17 миллионов евро.
Сам проект планируют разбить на мероприятия и этапы. В первый комплекс мероприятий входит рекультивация действующего полигона:
Во второй — строительство новой очереди полигона:
В третий комплекс — закупка и строительство углубленных контейнеров для сбора ТБО:
В четвертый — закупка и строительство 10 подземных контейнерных систем, где выгрузка отходов происходит благодаря подъемному механизму:
В пятый комплекс — покупка специального транспорта для вывоза мусора из подземных и евроконтейнеров в количестве 24 единиц (2022-2023 годы) — 3 миллиона евро.
Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов 160 тысяч евро, из которых 12,6 миллиона — кредитные.
Отмечается, что Николаев получил предварительное согласование данного проекта от Министерства финансов Украины.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.
Отметим, в ноябре 2020 года в Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа. Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко. Спустя время жители многоэтажных домов на улице Крылова 44-44а в микрорайоне Лески начали жаловаться, что из подземного мусорного бака коммунальщики перестали вывозить мусор.
В мае этого года директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя. И из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.
Тогда Андрей Вецало отметил, что специальные мусорные пакеты при подъеме из бака рвутся, а на коммунальном предприятии имеется всего одна машина для вывоза мусора и она постоянно ломается. Директор КП «Николаевкоммунтранс» просил Николаевский городской совет докупить вторую.