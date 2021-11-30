Николаевский полигон ТБО

Коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» хочет взять кредит в Европейском инвестиционном банке в сумме 12 миллионов 633 тысяч евро (больше 390 миллионов гривен по текущему курсу), чтобы построить новый полигон твердых бытовых отходов и оборудовать в городе подземные контейнеры.

Соответствующий проект решения планируют вынести на следующую сессию Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В приложениях к документу отмечается, что целью проекта является превращение полигона в экологически безопасное и нейтральное место, предоставление услуг по вывозу мусора на современном уровне — из подземных и евроконтейнеров.

Кредит предприятие планирует взять сроком на 15 лет под ставку до 2% годовых. По предварительным расчетам, вернуть город должен будет около 17 миллионов евро.

Сам проект планируют разбить на мероприятия и этапы. В первый комплекс мероприятий входит рекультивация действующего полигона:

Заказ и изготовление проектной документации (2022 год) — 88,7 тысячи евро; Утверждение проекта; Рекультивация действующего полигона (восстановление земли под полигоном) — 1,8 миллиона евро (2022-2033 годы).

Во второй — строительство новой очереди полигона:

Отведение земельного участка (2022 год); Заказ и изготовление проектной документации (2022 год) — 88,7 тысячи евро; Строительство (2023-2024 годы) — 5,8 миллиона евро.

В третий комплекс — закупка и строительство углубленных контейнеров для сбора ТБО:

Отведение земельных участков для строительства контейнеров (2022 год); Строительство 500 контейнеров (2022-2023 годы) — 3,8 миллиона евро; Закупка других контейнеров объемом в 1,1 м3 в количестве 1500 штук (2022 год) — 300 тысяч евро.

В четвертый — закупка и строительство 10 подземных контейнерных систем, где выгрузка отходов происходит благодаря подъемному механизму:

Отведение земли (2022 год); Строительство (2022-2023 годы) — 212 тысяч евро.

В пятый комплекс — покупка специального транспорта для вывоза мусора из подземных и евроконтейнеров в количестве 24 единиц (2022-2023 годы) — 3 миллиона евро.

Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов 160 тысяч евро, из которых 12,6 миллиона — кредитные.

Отмечается, что Николаев получил предварительное согласование данного проекта от Министерства финансов Украины.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.

Отметим, в ноябре 2020 года в Николаеве построили 9 площадок с 16 контейнерами углубленного типа. Пилотный проект начали реализовывать в Заводском районе, во дворах многоэтажек по улицам Крылова и Генерала Карпенко. Спустя время жители многоэтажных домов на улице Крылова 44-44а в микрорайоне Лески начали жаловаться, что из подземного мусорного бака коммунальщики перестали вывозить мусор.

В мае этого года директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало рассказал, что пилотный проект по установке площадок с контейнерами углубленного типа столкнулся с проблемой – расходный материал доступен только российского производителя. И из-за этого нет возможности покупать, например, мешки для «инновационного решения» в Николаеве.