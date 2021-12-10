Народные депутаты от политической партии «Наш край» планируют подать на рассмотрение парламента программу инфекционной безопасности для повышения эффективности борьбы с коронавирусом в Украине.
Об этом заявила главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова в интервью телеканалу «НАШ».
— Партия «Наш край» предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем выстраивания логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах, в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима, — заявила Светлана Федорова.
При этом она уточнила, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый вирус.
Как пояснила медик, новый штамм коронавируса Омикрон, который уже зафиксирован в соседних странах, обладает большей заразностью, поэтому очередная вспышка мутированного коронавируса для Украины неизбежна.
По словам Светланы Федоровой, программу безопасности депутаты партии подадут на рассмотрение парламента уже на следующей неделе.
Ранее в партии «Наш Край» заявили, что государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает увеличение расходов на содержание органов власти за счет ухудшения условий жизни простых украинцев.
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Народные депутаты от политической партии «Наш край» планируют подать на рассмотрение парламента программу инфекционной безопасности для повышения эффективности борьбы с коронавирусом в Украине.
Об этом заявила главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Светлана Федорова в интервью телеканалу «НАШ».
— Партия «Наш край» предложила разработать и внедрить программу инфекционной безопасности. Это помощь государству в решении основных проблем путем выстраивания логических маршрутов пациентов, путем охвата широкой аудитории в пропаганде той же вакцинации, путем решения проблем на местах, в регионах. Очень много направлений. Я считаю, что эта программа не просто нужна – она критически необходима, — заявила Светлана Федорова.
При этом она уточнила, что власть должна заботиться не об усилении штрафов для бизнеса, а о готовности медицинской системы встретить новый вирус.
Как пояснила медик, новый штамм коронавируса Омикрон, который уже зафиксирован в соседних странах, обладает большей заразностью, поэтому очередная вспышка мутированного коронавируса для Украины неизбежна.
По словам Светланы Федоровой, программу безопасности депутаты партии подадут на рассмотрение парламента уже на следующей неделе.
Ранее в партии «Наш Край» заявили, что государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает увеличение расходов на содержание органов власти за счет ухудшения условий жизни простых украинцев.