Государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает увеличение расходов на содержание органов власти за счет ухудшения условий жизни простых украинцев.
Так сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак прокомментировал Бюджет-2022, пишет пресс-служба партии.
— Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции, а выделенная на субсидии сумма будет меньше, чем в этом году – еще до роста тарифов. В то же время расходы на обеспечение органов власти существенно растут уже второй год подряд, — подчеркнул Александр Мазурчак.
По его словам, на социальную защиту и социальное обеспечение в бюджете-2022 будут выделены на 7,3 миллиардов гривен больше по сравнению с планом на 2021 год. Однако если учесть инфляцию, то реальные расходы будут сокращены на 4%.
— Расходы на соцзащиту увеличатся всего на 2,3%, а это втрое меньше прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджет-2022, – 6,2%. По сути, инфляция в 2022 году может превзойти в два раза прогнозный показатель и достигнуть около 11-12% (как и в 2021 году). Так что наиболее незащищенные украинские граждане в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году, — объяснил сопредседатель партии.
Он напомнил, что прожиточный минимум, заложенный в госбюджете-2022, так и остался вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики. Кроме того, меньше, чем в этом году, заложили чиновники средств и на субсидии — 41,4 миллиард гривен на следующий год против 44,2 миллиардов гривен в этом году, при значительном росте тарифов.
В то же время, как отметил представитель «Нашего края», по сравнению с нынешним годом будут увеличены расходы на органы власти: на Кабмин (+22%), на Офис Генерального прокурора (+22%), Государственную таможенную службу (+14%), Государственную налоговую службу (+5%).
— На фоне сокращения субсидий и социальных расходов на себе власти решили не экономить. Даже когда кажется, что власти предусматривают уменьшение расходов на некоторые госструктуры в 2022 году, следует учесть, что это происходит после стремительного увеличения расходов на эти структуры в 2021 году. По сравнению с 2020 годом расходы на Кабинет министров (Секретариат) выросли почти в 1,5 раза, а на Офис Генерального прокурора — почти вдвое, — подчеркнул сопредседатель партии.
«Наш край» выступает категорически против желания власти экономить на беднейших украинцах и призывает внести изменения в Государственный бюджет на 2022 год с целью:
Ранее пресс-служба «Наш Край» сообщала, что новые карантинные правила, введенные правительством с этой недели, еще больше усложнят жизнь населению, но никоим образом не помогут избежать новой волны заболеваемости коронавирусом.
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Государственный бюджет Украины на следующий год предусматривает увеличение расходов на содержание органов власти за счет ухудшения условий жизни простых украинцев.
Так сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак прокомментировал Бюджет-2022, пишет пресс-служба партии.
— Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции, а выделенная на субсидии сумма будет меньше, чем в этом году – еще до роста тарифов. В то же время расходы на обеспечение органов власти существенно растут уже второй год подряд, — подчеркнул Александр Мазурчак.
По его словам, на социальную защиту и социальное обеспечение в бюджете-2022 будут выделены на 7,3 миллиардов гривен больше по сравнению с планом на 2021 год. Однако если учесть инфляцию, то реальные расходы будут сокращены на 4%.
— Расходы на соцзащиту увеличатся всего на 2,3%, а это втрое меньше прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджет-2022, – 6,2%. По сути, инфляция в 2022 году может превзойти в два раза прогнозный показатель и достигнуть около 11-12% (как и в 2021 году). Так что наиболее незащищенные украинские граждане в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году, — объяснил сопредседатель партии.
Он напомнил, что прожиточный минимум, заложенный в госбюджете-2022, так и остался вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Минсоцполитики. Кроме того, меньше, чем в этом году, заложили чиновники средств и на субсидии — 41,4 миллиард гривен на следующий год против 44,2 миллиардов гривен в этом году, при значительном росте тарифов.
В то же время, как отметил представитель «Нашего края», по сравнению с нынешним годом будут увеличены расходы на органы власти: на Кабмин (+22%), на Офис Генерального прокурора (+22%), Государственную таможенную службу (+14%), Государственную налоговую службу (+5%).
— На фоне сокращения субсидий и социальных расходов на себе власти решили не экономить. Даже когда кажется, что власти предусматривают уменьшение расходов на некоторые госструктуры в 2022 году, следует учесть, что это происходит после стремительного увеличения расходов на эти структуры в 2021 году. По сравнению с 2020 годом расходы на Кабинет министров (Секретариат) выросли почти в 1,5 раза, а на Офис Генерального прокурора — почти вдвое, — подчеркнул сопредседатель партии.
«Наш край» выступает категорически против желания власти экономить на беднейших украинцах и призывает внести изменения в Государственный бюджет на 2022 год с целью:
Ранее пресс-служба «Наш Край» сообщала, что новые карантинные правила, введенные правительством с этой недели, еще больше усложнят жизнь населению, но никоим образом не помогут избежать новой волны заболеваемости коронавирусом.