Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры государств говорили об урегулировании ситуации на Донбассе и об энергетике.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Twitter.

Он написал, что речь шла о разблокировке «нормандского формата» и работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины: «Согласовали совместные дальнейшие шаги».

Кроме того, главы государств обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

— Благодарю президента Франции за положительную оценку текущих реформ, – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в Украине со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он уже провел переговоры по этой теме с лидерами США, Германии, Великобритании и Италии.