Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Чтобы выйти на свободу, чиновнику нужно заплатить 24 миллиона 970 тысяч гривен залога.
Об этом информирует пресс-служба суда.
Перед изменением меры пресечения помощнику Труханова назначали залог в 40 миллионов гривен, которые он найти не смог.
— Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы — управляющего делами исполнительного комитета по залогу на содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 24 миллионов 970 тысяч гривен. Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей — до 7 февраля 2022 года включительно, — уточнили в суде.
Брындак проходил фигурантом в процессе мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ подозревает в незаконной передаче шести участков коммунальной земли под застройку. По оценкам экспертов Национального антикоррупционный агентства, из-за этой схемы городской бюджет Одессы недополучил 558 миллионов гривен.
Напомним, общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивают в 689 миллионов гривен. В преступной организации было 16 человек, из них пятеро — чиновники. Все они, вероятно, действовали под руководством известного бизнесмена Владимира Галантерника. Детективы НАБУ вручили подозрение 10 фигурантам дела о хищениях земельных участков в Одесской области, по которому подозреваемым проходит мэр Геннадий Труханов.
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Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя мэра Одессы Олега Брындака. Чтобы выйти на свободу, чиновнику нужно заплатить 24 миллиона 970 тысяч гривен залога.
Об этом информирует пресс-служба суда.
Перед изменением меры пресечения помощнику Труханова назначали залог в 40 миллионов гривен, которые он найти не смог.
— Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы — управляющего делами исполнительного комитета по залогу на содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 24 миллионов 970 тысяч гривен. Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей — до 7 февраля 2022 года включительно, — уточнили в суде.
Брындак проходил фигурантом в процессе мэра Одессы Геннадия Труханова, которого НАБУ подозревает в незаконной передаче шести участков коммунальной земли под застройку. По оценкам экспертов Национального антикоррупционный агентства, из-за этой схемы городской бюджет Одессы недополучил 558 миллионов гривен.
Напомним, общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивают в 689 миллионов гривен. В преступной организации было 16 человек, из них пятеро — чиновники. Все они, вероятно, действовали под руководством известного бизнесмена Владимира Галантерника. Детективы НАБУ вручили подозрение 10 фигурантам дела о хищениях земельных участков в Одесской области, по которому подозреваемым проходит мэр Геннадий Труханов.