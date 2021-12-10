Бывший работник пыточной так называемой «ДНР» «Изоляция» Евгений Бражников прячется во Франции, в Украину он вернулся в 2019 году через обмен пленными. Тогда никто не заподозрил, что он был пособником боевиков.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

Надсмотрщик попал в Украину по обменным спискам, через непродолжительное время правоохранители установили его причастность к пыткам гражданских лиц в концлагере сепаратистов Изоляция. Ему вручили подозрение и передали обвинительный акт в суд.

Дело передали из Донецкой области в Оболонский районный суд Киева, но там Бражников не появился. Из-за того, что ему не выбрали меру пресечения, подозреваемых в тяжелейших преступлениях без проблем выехал за пределы Украины.

— Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции, — заявил начальник департамента генпрокуратуры в части «военных преступлений» Юрий Рудь.

Киев будет добиваться экстрадиции обвиняемого.

Ранее сообщалось, в столице провели операцию по задержанию Дениса Куликовского с кличкой «Палыч», истязавшего пленных в печально известной тюрьме «ДНР» под названием «Изоляция».