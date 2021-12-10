Президент США Джо Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Россия его заверила в том, что не будет продолжать эскалацию по украинским территориям.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук.

— Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства. Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат. О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ, — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным пригрозил серьезными санкциями в случае военной эскалации в Украине.