Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума по Донбассу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», отвечая на вопрос о возможном референдуме о статусе ОРДЛО и о дальнейшей судьбе оккупированных территорий.

— Не исключаю референдума по Донбассу в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни — это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны, — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, может быть так, что «какая-то страна будет нам предлагать те или иные условия».

— Так может быть. На сегодня этого нет точно, то есть здесь нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил. И точно секретов не было бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса, касающиеся наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, то точно буду советоваться с нашим обществом, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина не смогут остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.