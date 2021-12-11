Соединенные штаты Америки «заморозили» 200 миллионов долларов военной помощи для Украины.
Об этом информирует NBC.
Источник издания, знакомый с вопросом, сказал, что в администрации президента США рассматривают и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет в случае вторжения России.
Задержка отправкой небольшой партии оружия и военной техники была вызвана «дипломатическими усилиями», сообщили NBC три человека, осведомленных в теме. По их словам речь о переговорах между Вашингтоном и Москвой.
— Пакет лежал на столе президента примерно три-четыре недели, — заявил один из собеседников, проинформированных по этому вопросу.
Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.
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Соединенные штаты Америки «заморозили» 200 миллионов долларов военной помощи для Украины.
Об этом информирует NBC.
Источник издания, знакомый с вопросом, сказал, что в администрации президента США рассматривают и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет в случае вторжения России.
Задержка отправкой небольшой партии оружия и военной техники была вызвана «дипломатическими усилиями», сообщили NBC три человека, осведомленных в теме. По их словам речь о переговорах между Вашингтоном и Москвой.
— Пакет лежал на столе президента примерно три-четыре недели, — заявил один из собеседников, проинформированных по этому вопросу.
Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.