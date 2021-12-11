Соединенные штаты Америки «заморозили» 200 миллионов долларов военной помощи для Украины.

Об этом информирует NBC.

Источник издания, знакомый с вопросом, сказал, что в администрации президента США рассматривают и другие варианты дальнейшей помощи Украине, включая гораздо больший пакет в случае вторжения России.

Задержка отправкой небольшой партии оружия и военной техники была вызвана «дипломатическими усилиями», сообщили NBC три человека, осведомленных в теме. По их словам речь о переговорах между Вашингтоном и Москвой.

— Пакет лежал на столе президента примерно три-четыре недели, — заявил один из собеседников, проинформированных по этому вопросу.

Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины.