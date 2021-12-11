«Стражи границ» Польши будут проводить дополнительные операции по идентификации нарушителей, которые нелегально пересекли границу со стороны Беларуси.
Об этом пишет GW.
Только за минувший день линию разграничения между Польшей и Беларусью пытались перейти больше сорока приезжих из стран Ближнего Востока и Африки.
Чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, которые перейдут границу незамеченными, вдоль всей границы пограничники будут проводить миссии, в рамках которых будут опознавать иностранцев, чтобы затем вернуть их туда, откуда они пришли.
Польша также закупила двух новейших патрульно-разведывательных самолетов, которые могут взлетать и приземляться практически на любой асфальтированной дороге. Эти юркие аппараты быстро выйти в район планируемой разведки, а на борту они несут системы, необходимые для наблюдения и распознавания объектов на расстоянии до 15 километров.
Напомним, в Польше догнали и задержали украинца, который перевозил девять нелегалов.
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«Стражи границ» Польши будут проводить дополнительные операции по идентификации нарушителей, которые нелегально пересекли границу со стороны Беларуси.
Об этом пишет GW.
Только за минувший день линию разграничения между Польшей и Беларусью пытались перейти больше сорока приезжих из стран Ближнего Востока и Африки.
Чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, которые перейдут границу незамеченными, вдоль всей границы пограничники будут проводить миссии, в рамках которых будут опознавать иностранцев, чтобы затем вернуть их туда, откуда они пришли.
Польша также закупила двух новейших патрульно-разведывательных самолетов, которые могут взлетать и приземляться практически на любой асфальтированной дороге. Эти юркие аппараты быстро выйти в район планируемой разведки, а на борту они несут системы, необходимые для наблюдения и распознавания объектов на расстоянии до 15 километров.
Напомним, в Польше догнали и задержали украинца, который перевозил девять нелегалов.