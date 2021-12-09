В Польше полицейские устроили погоню за водителем, везущим нарушителей границы. За рулем машины оказался гражданин Украины, а внутри находились девять беженцев из Ирака, которые незаконным способом попали на территорию ЕС.

Об этом информирует RMF24.

По информации издвния, полицейские в начале хотели обойтись без осмотра, но водитель подозрительно себя повел и начал быстро уезжать.

Пойманным перевозчиком нелегалов оказался 35-летний выходец из Украины. Он транспортировал 9 человек, ранее нелегально перешедших границу с Беларусью.

Напомним, на работу в Польшу предпочли бы поехать 31% украинцев.