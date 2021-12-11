Бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе мог разработать для экс-президента Михеила Саакашвили план скрытой пересечения границы, предоставив ему свой автомобиль.

Об этом заявила Генпрокуратура Грузии, пишет «КУ».

Если полагаться на слова следствия, бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе был в курсе планов Саакашвили пересечь границу. И якобы именно он составил план, придумал маршрут и метод перехода через границу. Весной 2021 года он решил вопрос с транспортом, а в сентябре 2021 года переправил его в Украину.

Следствие утверждает, что 26 сентября, которым владел Георгий Лорткипанидзе, Саакашвили переехал границу Украины в специально оборудованном месте в грузовой машине, а 29 оказался уже в Грузии. Машину доставило морское судно.

В Грузии Саакашвили якобы уже ждали двое человек, которые перевезли политика в квартиру, где его и нашли.

Против бывшего чиновника открыли уголовное дело по статьям о соучастии и о незаконном пересечении границы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Пенитенциарную службу Грузии наложили штраф за выложенное видео с Саакашвили.