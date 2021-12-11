В воздушном пространстве Украины в районе Донбасса летал самолет США RC-135W, спроектированный для разведывательных операций.

Об этом пишет Милитарный.

Сегодня, 11 декабря, он показал себя на авиа-карте в реальном времени Flightradar.

Разведчик с регистрационным номером 62-4134 вылетел со стороны Великой Британии и взял курс на Украину, в которую он попал через Волынскую область.

Далее он направился к фронту, где провел разведку, и через Запорожскую область вернулся в обратном направлении.

Военный портал отмечает, что самолеты семейства RC-135 проходили последнюю значительную модернизацию более 15 лет назад.

— В 2005 году все существующие RC-135 прошли значительную модернизацию, включавшую замену двигателей, навигационного оборудования и т.д, — акцентировали эксперты.

Напомним, власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.