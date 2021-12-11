Соратница Михеила Саакашвили, оппозиционный политик Хатия Деканоидзе заявила, что правящей партии «Грузинская мечта» не удалось опорочить образ Михеила Саакашвили, так как он прошел через голодовку и не сдал свои убеждения.

Своими наблюдениями она поделился в интервью с изданием «Заборона».

Бывшая глава Нацполиции Украины считает, что Саакашвили своим приездом мобилизовал оппозицию для выхода на улицы.

— Да, можно по-разному относиться к Саакашвили. Например, и в Грузии его либо очень любят, либо очень не любят. Но никто не может отрицать того факта, что после Революции роз при правлении Саакашвили Грузия достигла очень большого прогресса. Даже я помню времена, когда у нас не было вообще ничего. Когда я впервые увидела его в заключении, спросила: «Ты же понимал, что это очень большой риск?». А он ответил: «Да, вот я был на свободе, я работал, у меня было все, но не было той свободы, которая очень важна для меня — это родина, Грузия». И, честно говоря, я его понимаю, — рассказала участница «ЕНД».

По ее словам, многие вышли заступиться за экс-президента, когда увидели его непрекращающуюся голодовку.

— У очень многих людей изменилось мнение, когда Саакашвили голодал 50 дней и сильно пострадал. Я думаю, что абсолютно все мифы и стигма, которые были вокруг него — то есть пропаганда «Грузинской мечты» — пропали, — прогнозирует единомышленница бывшего президента Грузии.

Деканоидзе также убеждена, что Саакашвили недолго будет находиться в заключении.

— Я думаю, ему не придется долго сидеть. Мы все понимаем, что борьба против режима — это очень сложно, особенно когда режим очень нецивилизованный и стоит на пророссийской платформе. Есть большой капитал, репрессивная машина, полиция, прокуратура, политические заключенные. Саакашвили — узник. Мы это понимаем, он сам лично тоже понимает это. Но если посмотреть на настроения наших международных партнеров и на население Грузии, то я уверена, что будет вторая, третья, четвертая, пятая волна — так всегда происходит, — рассказала она.

Напомним, помощника грузинского министра подозревают в помощи Саакашвили.